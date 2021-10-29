Новый китайский истребитель J-35 впервые поднялся в небо

Самолет стал развитием Shenyang FC-31, который совершил первый полет в октябре 2012 года. Он имеет такую же компоновку, а также два двигателя и воздухозаборники, похожие на те, что стоят на F-35. Внешне машина напоминает нечто среднее между F-35 и F-22, тоже имеющим два двигателя.