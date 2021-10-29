Новый китайский истребитель J-35 впервые поднялся в небо

Прототип китайского палубного истребителя-«невидимки» J-35 впервые поднялся в небо, пишет Naked Science.
Полет состоялся 29 октября на летно-испытательной станции в Шэньяне.
Самолет стал развитием Shenyang FC-31, который совершил первый полет в октябре 2012 года. Он имеет такую же компоновку, а также два двигателя и воздухозаборники, похожие на те, что стоят на F-35. Внешне машина напоминает нечто среднее между F-35 и F-22, тоже имеющим два двигателя.
В отличие от базовой версии у J-35 есть крепления для стартовой катапульты, а также механизмы складывания крыла, что имеет ключевое значение для палубных самолетов.
Ожидается, что первый китайский палубный истребитель сыграет одну из ключевых ролей в развитии Военно-морских сил КНР. В определенной степени, его появление – ответ на действия США, которые ранее выпустили палубную версию истребителя пятого поколения F-35 — F-35C.
Ранее были опубликованы рендеры J-35 на палубе китайского авианосца.