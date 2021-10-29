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На Украине пригрозили потопить Черноморский флот

Газета.Ru
21 минуту назад

Экс-депутат Верховной рады Игорь Лапин заявил, что Киеву необходимо начать выпуск ракетных комплексов РК-360МЦ «Нептун» для противостояния российскому Черноморскому флоту, передает РИА «Новости».

В Киеве пригрозили потопить Черноморский флот
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он отметил, что поставки американских комплексов Javelin и турецких беспилотников Bayraktar TB2 смогут приостановить войну на востоке Украины и дадут возможность усилить Вооруженные силы.

«Нам сегодня необходимо строить корабли или запускать систему «Нептун», которая может потопить Черноморский флот», — сказал Лапин.

При этом он отметил, что украинский флот не сможет противостоять российскому, поэтому нужно создать «как минимум с запасом» 70 ракетных комплексов, так как в состав Черноморского флота включены 60 кораблей.

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Комплекс «Нептун» украинские СМИ называют «уничтожителем Крымского моста». В 2019 году бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что Крымский мост может быть уничтожен в течение нескольких минут крылатыми ракетами «Нептун», созданными на Украине. Комплекс планируют модернизировать, однако, по мнениям украинских экспертов, у страны пока нет кораблей, на которые можно его поставить.
Армия,Александр Турчинов,Верховная Рада,НАТО,РИА Новости,
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