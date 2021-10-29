В Киеве пригрозили потопить Черноморский флот

Он отметил, что поставки американских комплексов Javelin и турецких беспилотников Bayraktar TB2 смогут приостановить войну на востоке Украины и дадут возможность усилить Вооруженные силы.

«Нам сегодня необходимо строить корабли или запускать систему «Нептун», которая может потопить Черноморский флот», — сказал Лапин.

При этом он отметил, что украинский флот не сможет противостоять российскому, поэтому нужно создать «как минимум с запасом» 70 ракетных комплексов, так как в состав Черноморского флота включены 60 кораблей.