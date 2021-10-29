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МиГ-29 уничтожил выпущенную F-5 ракету

Lenta.ru
1 час назад

В Иране истребитель МиГ-29 уничтожил выпущенную самолетом F-5 Tiger II ракету. На опубликованное на YouTube видео обратили внимание в The Drive.

В ролике МиГ-29 выравнивается в воздухе с F-5 Tiger II, после чего последний запускает, вероятно, ракету-мишень TDU-11 и уходит вправо. Практически сразу после этого первый из-под правого крыла выпускает ракету, предположительно, Р-73.

Издание отмечает, что между пусками ракет прошло не более четырех секунд.

The Drive напоминает, что ракета Р-73 класса «воздух-воздух» отличается головной частью с инфракрасной системой самонаведения, высокой маневренностью и возможностью отслеживания посредством нашлемной системы целеуказания.

В сентябре Defence Blog со ссылкой на болгарское издание «Монитор» написало, что Министерство обороны Болгарии может расторгнуть контракт с Российской самолетостроительной корпорацией (РСК) «МиГ» на обслуживание истребителей МиГ-29.

В июле Defense Express, ссылаясь на Минобороны Украины, сообщило, что израильская компания Elbit Systems получила от Иерусалима документы, разрешающие проведение модернизации украинских истребителей четвертого поколения МиГ-29.

Армия,Видео,Министерство обороны,МиГ,
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