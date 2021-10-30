В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+17° в 
USD 70.52EUR 82.29BRENT 83.65
Войти в почту

В США призвали «остерегаться медведя» после слов Лаврова о НАТО

Lenta.ruиещё 3
1 час назад

В США призвали «остерегаться медведя» после слов главы МИД России Сергея Лаврова о том, что Россия приостановит работу своего представительства при НАТО с 1 ноября. Свои опасения высказал адмирал ВМС США в отставке и бывший верховный главнокомандующий силами альянса в Европе Джеймс Ставридис в статье, опубликованной Bloomberg.

В США призвали «остерегаться медведя» после слов Лаврова о НАТО
Фото: ReutersReuters

Ранее Лавров в связи с приостановлением работы представительства при НАТО посоветовал союзникам альянса обращаться к российскому послу в Бельгии, если у тех «возникнут какие-то экстренные дела». Экс-главком назвал выражение Лаврова едким.

«Стратегия "остерегаться медведя" — та причина, по которой НАТО было сформировано после Второй мировой войны, — должна оставаться приоритетной и сейчас», — подчеркнул он.

Однако, по словам Ставридиса, Россия продолжает играть значимую роль на мировой арене, поэтому НАТО «не может позволить себе роскошь» полностью игнорировать действия Москвы.

6 октября НАТО объявило о сокращении численности миссии России при НАТО с 20 до 10 человек. У восьми дипломатов отозвали аккредитации, они покинут Брюссель к началу ноября, еще два вакантных места упразднили. Решение объяснили тем, что лишенные аккредитации дипломаты оказались незаявленными сотрудниками российской разведки.

В ответ на это глава МИД России Сергей Лавров объявил о приостановке с начала ноября работы постпредства при НАТО. В эти же сроки приостановится деятельность Военной миссии связи и Информационного бюро НАТО в Москве.

Армия,В мире,НАТО и Россия,Джеймс Ставридис,Сергей Лавров,МИД,Bloomberg,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители