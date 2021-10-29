На Украине заявили о готовности Bayraktar наносить удары по Донбассу

Вооруженные силы Украины (ВСУ) уже полгода применяют беспилотные летательные аппараты (БПЛА) турецкого производства Bayraktar TB2 в Донбассе в разведывательных целях и теперь готовы использовать их для нанесения ударов по позициям противников. Об этом заявил командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев в интервью «BBC News Украина».

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По его словам, ВСУ начали задействовать БПЛА с весны текущего года, и за весь период беспилотники показали высокую эффективность и давали практические данные о противнике.

«Bayraktar готовы к боевому применению в Донбассе днем и ночью», — подчеркнул Наев.

Говоря об инциденте 26 октября, командующий рассказал, что аппарат был применен по решению командующего Операцией Объединенных сил (ООС) Александра Павлюка.

Военный добавил, что беспилотники Bayraktar TB2 также ведут боевое дежурство в южной и северной частях Украины. В частности, рассказал он, их использовали для наблюдения за проходящими вблизи границ совместными учениями России и Белоруссии «Запад-2021».