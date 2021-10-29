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Многокалиберный автомат Калашникова показали на видео

Александр Кузьмин
34 минуты назад

Концерн «Калашников» представил новый многокалиберный автомат АКВ-521. Видео с подробностями о гражданском карабине размещено в YouTube-канале оружейной компании.

Отличительной особенностью оружия является возможность его использования в нескольких калибрах по одному разрешению РОХа за счет сменных стволов.

«АКВ-521 позволяет пользователю иметь в своем арсенале сменные стволы 415 или 341 мм под три различных патрона: 5,45х39, 7,62х39 и .223REM. В нашем видео мы показали карабин под патрон 7,62х39 с разных ракурсов, чтобы вы могли рассмотреть его в деталях», – говорится в сообщении концерна на портале «Калашников Media».

Армия,Наука и техника,Оружие,Видео,Ижмаш,
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