Учения по обороне побережья на Сахалине сняли на видео

Согласно сценарию учений, военнослужащие уничтожили главные десантные средства условного противника при попытке высадиться на побережье острова. В ведомстве добавили, что в ходе учений были задействованы подразделения мотострелкового соединения 68 армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО), экипажи гусеничных минных заградителей, танковые подразделения на Т-80, расчет авиационных беспилотников "” «Элерон-3»", плавающие транспортеры ПТС-2, а также самоходные артиллерийские установки САУ "Гиацинт". По информации министерства, учения проводились в рамках итоговой проверки за летний период обучения и стали этапом подготовки к стратегическим командно-штабным учениям "Восток-2022", проведение которых запланировано на территории ВВО в следующем году.