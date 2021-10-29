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Учения по обороне побережья на Сахалине сняли на видео

Александр Кузьмин
1 час назад

Учения по обороне побережья от высадки условного противника прошли на тактическом поле «Таранай» полигона Успеновский на побережье Сахалина.

Согласно сценарию учений, военнослужащие уничтожили главные десантные средства условного противника при попытке высадиться на побережье острова.

Согласно сценарию учений, военнослужащие уничтожили главные десантные средства условного противника при попытке высадиться на побережье острова. В ведомстве добавили, что в ходе учений были задействованы подразделения мотострелкового соединения 68 армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО), экипажи гусеничных минных заградителей, танковые подразделения на Т-80, расчет авиационных беспилотников "” «Элерон-3»", плавающие транспортеры ПТС-2, а также самоходные артиллерийские установки САУ "Гиацинт". По информации министерства, учения проводились в рамках итоговой проверки за летний период обучения и стали этапом подготовки к стратегическим командно-штабным учениям "Восток-2022", проведение которых запланировано на территории ВВО в следующем году.

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