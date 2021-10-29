Пентагон: союзникам США нужно разрешить поставки оружия Украине

Заместитель главы Пентагона по России, Украине и Евразии Лора Купер призвала всех союзников США снять ограничения на поставки Украине летальных вооружений оборонного характера, сообщает РИА Новости.

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По ее словам, в настоящее время американские власти поставили Киеву и Тбилиси ракетные комплексы Javelin. По словам заместителя министра обороны, у Украины должна быть возможность «приобрести средства, которые нужны ей для защиты». Поэтому, я бы хотела, чтобы эти ограничения были сняты», — отметила зампомощника.

Как сообщалось ранее, США могут предоставить Украине систему ПВО «Железный купол», которую американская сторона купила у Израиля в 2019 году. Такую поправку к проекту об обороне на 2022 год подготовили американские конгрессмены.

Два «Железных купола» были куплены американской стороной два года назад в качестве временной меры до запуска собственных новых систем противовоздушной и противоракетной обороны. На данный момент они не нужны, и американцы могут передать их в другие страны, в частности, Украину.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что международное сообщество должно ввести эмбарго на поставки вооружений Украине и признать факт гражданской войны в этой стране.