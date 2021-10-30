Два военных получили ранения в Сирии при атаке Израиля

"30 октября с 12:25 до 12:28 четыре тактических истребителя F-16 ВВС Израиля со своей территории вблизи Голанских высот без захода в воздушное пространство Сирии нанесли удар восемью управляемыми ракетами Delilah по объектам ПВО САР, находящимся в 20 км западнее и в 12 км северо-западнее Дамаска. Дежурными силами сирийских ПВО с применением зенитного ракетного комплекса "Бук-М2Э" уничтожено две ракеты", - приводятся его слова в сообщении Минобороны РФ.