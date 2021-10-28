«Русские моряки заставят попотеть американских адмиралов»

Ветеран греческой армии и военный журналист Ставрос Атламазоглу считает, что ВМФ России может быть серьезной угрозой для США в случае конфликта. Об этом он написал в своей статье для портала 19Fortyfive.

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«Российский военно-морской флот по-прежнему является значительной силой и может оказаться серьезной угрозой для США в случае конфликта», - написал журналист в статье под названием «Почему российский флот все еще заставляет американских адмиралов потеть».

Он напомнил, что Москва в течение многих лет проводит модернизацию своих вооруженных сил и, по данным управления военной разведки Минобороны США, ВМФ России неуклонно наращивает техническое обслуживание, обучение, готовность и развертывание, что является результатом усилий по модернизации. Помимо этих инициатив, Москва строит новые корабли и подводные лодки.

Атламазоглу также отметил, что ВМФ России установил крылатую ракету 3М14 «Калибр» на коммерческие суда и даже суда, предназначенные для разбора, чтобы резко повысить ее способность наносить высокоточные удары.