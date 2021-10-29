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Турция атаковала два поселения на севере Сирии

Lenta.ruиещё 1
1 час назад

Турецкая артиллерия атаковала два населенных пункта в Сирии на севере провинции Алеппо. Об этом сообщает Sputnik со ссылкой на курдское агентство ANHA.

Турция атаковала два поселения на севере Сирии
Фото: ReutersReuters

Турция при участии наемников устроила обстрел поселений Айн Дакна и Бийлуния из крупнокалиберных снарядов. По данным СМИ, в населенных пунктах разорвались десятки снарядов.

Отмечается, что в ответ сирийская армия применила реактивную систему залпового огня в районе города Азаз и обстреляла позиции наемников в поселениях Каферхашеи.

Ранее стало известно о подготовке турецкой армии к двум новым операциям в Сирии. Предполагается, что одна пройдет в провинции Идлиб на севере-западе, вторая — в провинции Эль-Хасака на северо-востоке страны. Операции могут начаться в любой момент без предварительного объявления. Источник в сирийской оппозиции сообщил, что операции готовятся по прямому распоряжения Анкары и могут начаться после встречи президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с президентом США Джо Байденом.

Армия,Война в Сирии ,Идлиб,Джозеф Байден,Реджеп Эрдоган,ИА Sputnik,
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