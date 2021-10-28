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Стало известно о подготовке новых военных операций Турции в Сирии

Lenta.ruиещё 1
1 час назад

Турецкая армия готовится к двум новым военным операциям в Сирии: одна пройдет в провинции Идлиб на севере-западе, вторая — в провинции Эль-Хасака на северо-востоке страны. Операции могут начаться в любой момент без предварительного объявления. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в сирийской оппозиции.

Турция готовит новые военные операции в Сирии
Фото: ShutterstockShutterstock

По его словам, прямое распоряжение поступило из Анкары: согласно ему, военные должны подготовиться к предстоящей кампании. Турецкие формирования уже разделили для работы в нескольких направлениях: по словам источника: речь идет о поселениях в районе городов Мари, Азаз и Манбидж (в провинции Алеппо). Кроме того, операцию могут провести в городе Эль-Камышлы (провинция Эль-Хасака).

Источник уверен, что кампания может начаться после встречи президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с президентом США Джо Байденом. Возможно, она состоится на полях 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата, которая начнется в Глазго 31 октября.

Намеки на начало новой кампании в Сирии звучали еще в начале октября. Президент Турции анонсировал начало «совсем иной борьбы», пояснив, что будет бороться как с «террористическими организациями, которых поддерживают США», так и с силами официальных властей страны во главе с президентом Башаром Асадом.

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