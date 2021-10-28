В России оценили способность США уничтожить Балтийский флот

Американские бомбардировщики B-1B Lancer, с помощью которых США обещают потопить Черноморский флот, устарели даже по их собственным меркам, считает военный эксперт Алексей Леонков. В разговоре с «Лентой.ру» он напомнил, что российские системы ПВО уже успешно отражали их удары в 2018 году.

В США ранее заявили о возможности уничтожения Балтийского флота России и превращения Черноморского флота в «тир». Об этом говорится в статье журналиста Дэвида Экса (David Axe), опубликованной на сайте Forbes.

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«Два B-1 могут выпустить по Балтийскому флоту 48 LRASM. Этого может оказаться вполне достаточно, чтобы потопить весь флот за один присест и устранить главную угрозу кораблям США и их союзникам в регионе», — говорится в материале.

Устаревшие технологии

Леонков напомнил, что бомбардировщики США устарели даже по оценкам их собственных экспертов. На это указывает и то, что в 2018 году, когда американцы запускали крылатые ракеты с территории Иордании по пригородам Дамаска, они были успешно сбиты российскими ПВО.

«А ведь то, что стоит у сирийцев — это только экспортный вариант, ПВО, размещенное у нас, более современное и качественное. Так что все, что к нам полетит, будет сбито, причем еще до того, как бомбардировщики выйдут на свои позиции, — уверен Леонков. — Но, конечно, надо понимать, что такая авиация используется только после того, как стороны начинают ядерное противостояние».

Американцы, по словам военного эксперта, давно пытаются решить проблему преодоления российской ПВО и в своих же отчетах указывают, что сделать это собственными силами бомбардировщиков невозможно.

«Для того, чтобы поразить Балтийский флот, им потребуются также сухопутные войска и собственный флот, которые должны будут создать огромное количество целей, кратно превосходящих возможности нашей ПВО. Это то, что американцы отрабатывают в ходе своих учений. Но даже в таком случае они приходят к выводу, что разрушить российское ПВО не удастся по простой причине — по американцам ведь будет работать и наш комплекс. Так что, если США вдруг и сможет потопить наш флот, это дастся им слишком большой ценой, которую они вряд ли готовы заплатить», — заключил Леонков.

Американские стратегические бомбардировщики B-1B Lancer могут быть использованы для уничтожения российского флота в Черном и Балтийском морях. С таким утверждением выступил во вторник журнал Forbes.

По его данным, B-1B Lancer в ближайшие годы будут использоваться для запугивания морских сил противников США. Этому способствует то, что в 2017 году эти бомбардировщики были адаптированы к тому, чтобы нести до 24 противокорабельных ракет большой дальности LRASM (Long-Range Anti-Ship Missile).

"Пара B-1 может выстрелить 48 ракетами LRASM по российскому Балтийскому флоту. Этого достаточно, чтобы потопить весь флот за раз и устранить большую угрозу кораблям США и союзников в регионе", - пишет Forbes.

По мнению издания, для удара по российскому флоту американским бомбардировщикам не обязательно будет нарушать государственные границы РФ. Характеристики LRASM, по данным Forbes, позволят "осуществлять удары с B-1 по российским кораблям в Черном море из воздушного пространства НАТО".

20 октября Минобороны РФ сообщило, что два российских истребителя Су-30 сопроводили два бомбардировщика B-1B и два самолета-заправщика KC-135 ВВС США над акваторией Черного моря. После разворота иностранных военных самолетов от госграницы РФ российские истребители благополучно вернулись на аэродром базирования.

"Нарушения государственной границы Российской Федерации не допущено", - подчеркнули в Минобороны.

Американские учения с применением ракет LRASM показывают, что США всерьез готовятся к войне с Россией, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Константин Сивков, комментируя сообщения о том, что бомбардировщики B-1B Lancer отрабатывают новую главную задачу – уничтожать корабли Балтийского и Черноморского флотов.

«Противокорабельная ракета большой дальности LRASM фактически представляет собой усовершенствованную версию «Томагавка». Улучшения состоят в применении стелс-технологии и увеличении дальности полета», – сказал доктор военных наук Константин Сивков.

По его словам, противодействовать таким атакам военные Балтийского и Черноморского флотов смогут созданием помех для головок самонаведения, а также средствами радиоэлектронной борьбы, которые бы меняли сигнатуры целей.

«Тогда ракета не сможет опознать цель и атакует первый попавшийся объект, или вообще ничего не захватит», – пояснил эксперт.

Кроме того, для противодействия нападению у России есть огневая система ПВО.

«Огневые средства поражения малых скоростных низколетящих целей есть на всех кораблях. Также надо обеспечивать взаимодействие между кораблями по системам ПВО, чтобы ракеты, идущие на цель, поражались не в лобовую проекцию, а в боковую», – добавил собеседник.

«Вообще, такие учения американцев показывают, что они готовятся к войне с Россией», – подчеркнул аналитик.

Он добавил, что в случае реального конфликта, Россия, кроме противоракетной обороны, будет задействовать истребители для того, чтобы сбивать американские бомбардировщики Rockwell B-1 Lancer.

В США планируют оснастить стратегические бомбардировщики B-1B Lancer гиперзвуковыми ракетами. Об этом сообщили представители компании Boeing (SPB: BA) — компании-разработчика самолета, передает «Интерфакс».

Как уточнил менеджер программы разработок бомбардировщиков в Boeing Роберт Гасс, начало испытаний назначено на сентябрь 2022 года, когда завершатся разработки.

По его словам, американские военные самолеты планируется оснащать гиперзвуковыми ракетами как с планирующим блоком, так и с блоком с прямоточным воздушно-реактивным двигателем.

Другой представитель компании Дэн Рудер рассказал, что для комплектации B-1B гиперзвуковыми ракетами будет создана специальная внешняя подвеска. С помощью нее бомбардировщик сможет нести две гиперзвуковые ракеты под фюзеляжем весом до 2,2 тонны и длиной 6 метров.

Ранее стало известно, что США планируют к 2030 году увеличить с двух до пяти число авиабаз стратегической авиации, где размещается ядерное оружие.

Сейчас стратегические бомбардировщики ВВС США B-52H Stratofortress, B-2 Spirit и B-1B Lancer расположены на авиабазах Майнот (штат Северная Дакота), Уайтмен (штат Миссури), Барксдейл (штат Луизиана), Элсуорт, (штат Южная Дакота) и Дайесс (штат Техас).

Военно-воздушные силы (ВВС) США направили истребители F-16 на ближайший к российским границам аэродром на острове Шемья на Аляске. Об этом сообщает эксперт журнала Forbes Дэвид Экс.

По словам журналиста, маневры истребителей являются частью подготовки американской стороны на случай «полномасштабной войны с Россией». Он подчеркнул, что в ВВС США ожидают, что российские военные могут атаковать крупные базы Соединенных Штатов с помощью баллистических и крылатых ракет.

Экс отметил, что, исходя из этих соображений, американское военное командование проводит учения на Аляске, неподалеку от границ России. Основная цель тренировок — отработать посадку и взлет истребителей на как можно большем количестве небольших аэродромов. По мнению эксперта, именно способность дислоцировать там боевые самолеты может гарантировать США, что хотя бы часть их военной авиации выдержит бомбардировку и сможет дать отпор противнику.

Глава Северного командования Вооруженных сил (ВС) США генерал Глен Ванхерк назвал Россию главной военной угрозой для Соединенных Штатов Америки (США). Об этом он заявил в интервью журналу Air Force Magazine.

«Россия сегодня является основной военной угрозой для родины. Это не Китай, это Россия», — заявил военный.

По его мнению, несмотря на то, что Китай представляет для США «долгосрочную экзистенциальную угрозу», на сегодняшний день в военном плане наибольшую угрозу для США представляет собой Россия благодаря ее подводным лодкам, бомбардировщикам и крылатым ракетам. При этом, считает генерал, в кибернетическом и космическом плане Россия и Китай равны, поэтому надо опасаться обе страны.