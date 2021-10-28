МиГ-29 уничтожил выпущенную F-5 ракету и попал на видео

Отмечается, что МиГ-29 и реактивный самолет F-5 Tiger II принимали участие в ракетных учениях. На кадрах видно, как оба истребителя поравнялись друг с другом. При этом МиГ-29 находится под левым крылом F-5, когда тот запускает воздушную цель вправо. Спустя несколько секунд ее уничтожает выпущенная МиГ-29 ракета. Цель была поражена за четыре секунды.