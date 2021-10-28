Во Франции спустили на воду "сшитую" из двух подлодку

- Сегодня Perle вернулась в состояние, в котором была за несколько часов до пожара. Мы устранили причиненный им ущерб. Как только лодка вернется в Тулон, ее ремонт продолжится. Ходовые испытания пройдут в конце 2020 года, в 2023-м субмарина вернется в строй, - цитирует NavalNews представителя министерства обороны Франции Эрве Гранжана.

В июне 2020 года на борту АПЛ Perle, стоявшей на ремонте в доке Тулона, произошел сильный пожар. Высокая температура изменила характеристики металла носовой части субмарины и ее решено было заменить фрагментом однотипной списанной подлодки Saphire. Оба корабля доставили в Шербур, где с января по март 2021 года была проведена разделка корпусов. В мае нос Saphire совместили с кормовой частью Perle. Затем был сварен прочный корпус, соединены 130 электрических кабелей и 70 трубопроводов гидравлики. Для удобства монтажа места разрезов двух подлодок не совпадали, из-за чего обновленная Perle стала на 1,4 метра длиннее проекта, ее водоизмещение выросло на 68 тонн.