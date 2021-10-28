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Bayraktar снова заметили в районе Донбасса

Lenta.ru
1 час назад

Беспилотник Bayraktar снова заметили в районе Донбасса. Об этом утром 28 октября сообщает Telegram-канал «Милитарист» со ссылкой на данные онлайн-трекера Flightradar24.

«В районе Донбасса в данный момент висит очередной украинский БЛА Bayraktar TB2», — сказано в сообщении.

26 октября стало известно, что Вооруженные силы Украины впервые задействовали в боевых действиях турецкий беспилотник Bayraktar. В сети появились кадры с ударами дрона.

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Источник «Интерфакс» в силовых структурах самопровозглашенной Донецкой народной республики сообщал, что удар был нанесен точечно. Пострадавших и жертв среди военных и гражданского населения не было. Повреждений гражданских объектов также не зафиксировано.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что поставки турецких беспилотников Bayraktar TB2 на Украину могут привести к дестабилизации ситуации в Донбассе.

«У нас действительно особые и хорошие отношения с Турцией, но в данном случае, к сожалению, подтверждаются наши опасения о том, что поставки подобных видов вооружений украинским военным могут потенциально привести к дестабилизации ситуации на линии соприкосновения», — сказал он.

Армия,Видео,Дмитрий Песков,Интерфакс,
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