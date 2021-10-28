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Полет Ту-160 над акваториями Баренцева и Норвежского морей. Видео

Александр Кузьмин
45 минут назад

Ракетоносцы Ту-160 выполнили полет над акваториями Баренцева и Норвежского морей. Предоставленное Министерством обороны России видео публикует российское видеоагентство Ruptly.

«Два стратегических ракетоносца Ту-160 дальней авиации выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Баренцева и Норвежского морей. Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов МиГ-31 объединения ВВС и ПВО Северного флота. Продолжительность полета составила около 8 часов», – говорится в сообщении оборонного ведомства.

Отмечается также, что на отдельных этапах маршрута российские стратегические ракетоносцы сопровождали истребители F-16 ВВС Норвегии.

Армия,Войска,Видео,Министерство обороны,
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