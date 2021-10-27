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Киев обвинили в обострении ситуации в Донбассе

Lenta.ruиещё 7
1 час назад

Полпред России в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию конфликта в Донбассе Борис Грызлов заявил, что вся ответственность за обострение ситуации в Донбассе лежит на украинской стороне. Об этом сообщает РИА Новости.

Киев обвинили в обострении ситуации в Донбассе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По мнению Грызлова, Украина пытается спровоцировать Донбасс на возобновление боевых действий.

В сентябре российский полпред утверждал, что Украина «отказалась работать с Донбассом над гуманитарными вопросами», из-за чего был «полностью остановлен диалог по освобождению удерживаемых лиц и открытию КПВВ на линии соприкосновения».

Украина, в свою очередь, утверждала, что Россия хочет поставить оружие на неподконтрольные Киеву территории Донбасса и для этого сознательно саботирует имплементацию Минских договоренностей, которые предусматривают обеспечение постоянного мониторинга границы представителями ОБСЕ.

Армия,Борис Грызлов,ОБСЕ,
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