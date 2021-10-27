Киев обвинили в обострении ситуации в Донбассе

Полпред России в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию конфликта в Донбассе Борис Грызлов заявил, что вся ответственность за обострение ситуации в Донбассе лежит на украинской стороне. Об этом сообщает РИА Новости.

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По мнению Грызлова, Украина пытается спровоцировать Донбасс на возобновление боевых действий.

В сентябре российский полпред утверждал, что Украина «отказалась работать с Донбассом над гуманитарными вопросами», из-за чего был «полностью остановлен диалог по освобождению удерживаемых лиц и открытию КПВВ на линии соприкосновения».