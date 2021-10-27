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Китай провел испытание нового подводного оружия, способного взрывать порты

Газета.Ru
47 минут назад

В КНР провели испытания подводного оружия, способного взрывать надводные объекты противника. Об этом сообщает Daily Mail.

Китай испытал подводное оружие для уничтожения портов
Фото: ReutersReuters

В результате испытания надводный объект был полностью уничтожен из-за мощной взрывной волны.

По информации издания, эта технология предназначена для отрезания вражеских линий снабжения в случае конфликта. Китайские источники добавляют, что скрытые атаки с использованием подводных зарядов делают уязвимыми крупные суда, например, авианосцы США.

«Когда порты будут разрушены, выйдет из строя материально-техническая поддержка противника. Его военные силы будут рассредоточены, и в результате, не останется никаких шансов в военном столкновении», — сообщил источник издания из китайского военного руководства.

Китай провел летом два испытания гиперзвукового оружия

Ранее дипломаты КНР призвали администрацию США немедленно прекратить все контакты с правительством частично признанной Китайской республики на Тайване.

Армия,Администрация США,
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