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"Рособоронэкспорт" представит 300 образцов российского оружия на выставке в Перу

ТАССиещё 1
50 минут назад

"Рособоронэкспорт" (входит в госкорпорацию "Ростех") представит около 300 образцов вооружения и техники на Международной выставке оборонных технологий SITDEF 2021, которая пройдет с 28 по 31 октября на территории главного штаба сухопутных войск в Лиме (Республика Перу).

Рособоронэкспорт покажет 300 образцов оружия в Перу
Фото: ТАССТАСС

"На стенде "Рособоронэкспорта" будет представлено около 300 образцов вооружения и военной техники. В виде моделей компания продемонстрирует учебно-боевой самолет Як-130, боевой вертолет Ми-28НЭ, зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" и бронетранспортер БТР-82А, имеющие высокий потенциал в Латинской Америке", - говорится в сообщении компании.

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Кроме того, "Рособоронэкспорт" готов предоставить информацию об истребителях Су-35, Су-30СМЭ и МиГ-35, вертолетах Ми-35М, Ми-171Ш, "Ансат", а также о современных средствах авиационного поражения. Посетителям стенда компании будет предложена широкая номенклатура средств ПВО и радиоэлектронной борьбы различных радиусов действия, в том числе зенитные ракетные системы С-400 "Триумф" и "Антей-4000", зенитные ракетные комплексы "Викинг", "Бук-М2", "Тор-М2КМ", а также переносные зенитные ракетные комплексы "Игла-С" и "Верба".

В компании рассчитывают, что представителей сухопутных сил и сил специальных операций стран региона заинтересуют бронированные автомобили "Тигр" и "Тайфун-К", противотанковые комплексы "Хризантема-С", "Корнет-Э" и "Корнет-ЭМ", бронетранспортеры БТР-80А и БТР-82А, а также новые колесные боевые машины К-16 и К-17, построенные на базе унифицированной боевой платформы "Бумеранг". Ожидается также повышенное внимание представителей всех видов вооруженных сил и родов войск к современным тренажерным системам и комплексам ведущих российских производителей.

Отмечается, что специальный Технологический центр "Рособоронэкспорта" покажет на стенде компании-спецэкспортера материалы по комплексу с беспилотными летательными аппаратами "Орлан-10Е", пользующийся популярностью среди российских партнеров на мировом оружейном рынке.

Армия,Рособоронэкспорт,Ростех,ИТАР-ТАСС,
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