Первое боевое применение дрона Bayraktar в Донбассе показали на видео

Генеральный штаб вооруженных сил Украины опубликовал видео первого применения в Донбассе турецкого дрона Bayraktar. На кадрах виден момент нанесения ракетного удара по гаубице и разбегающиеся от нее артиллеристы.
«Сегодня, 26 октября 2021 года, по приказу Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины генерал-лейтенанта Валерия Залужного в районе проведения операции Объединенных сил впервые состоялось боевое применение высотного разведывательно-ударного беспилотного боевого летательного аппарата большой дальности "Байрактар"», – говорится в сообщении оборонного ведомства Украины.