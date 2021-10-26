Турция перебросила военное подкрепление в Сирию

Турция усиливает свое военное присутствие в Сирии, передает SANA. По информации сирийского агентства, боевое подкрепление турецких сил прибыло в город Рас Аль-Айн на северо-западе провинции Хасаке.

Фото: Emrah Gurel/AP Emrah Gurel/AP

Источники SANA утверждают, что в регион переброшена различная техника, в том числе бронетранспортеры. Как отмечает агентство, турки якобы направили подкрепления для поддержки подконтрольной Анкаре сирийской оппозиции, в ходе переброски над сирийско-турецкой границей были зафиксированы активные полеты БПЛА Турции.

При этом сирийский город Рас Аль-Айн уже находится под контролем турецкой стороны. Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что турецкие силы в случае необходимости продолжат отвечать на действия Дамаска в Сирии, в том числе при помощи тяжелого вооружения.