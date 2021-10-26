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Турция перебросила военное подкрепление в Сирию

Газета.Ru
14 минут назад

Турция усиливает свое военное присутствие в Сирии, передает SANA. По информации сирийского агентства, боевое подкрепление турецких сил прибыло в город Рас Аль-Айн на северо-западе провинции Хасаке.

Турция перебросила военное подкрепление в Сирию
Фото: Emrah Gurel/APEmrah Gurel/AP

Источники SANA утверждают, что в регион переброшена различная техника, в том числе бронетранспортеры. Как отмечает агентство, турки якобы направили подкрепления для поддержки подконтрольной Анкаре сирийской оппозиции, в ходе переброски над сирийско-турецкой границей были зафиксированы активные полеты БПЛА Турции.

При этом сирийский город Рас Аль-Айн уже находится под контролем турецкой стороны. Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что турецкие силы в случае необходимости продолжат отвечать на действия Дамаска в Сирии, в том числе при помощи тяжелого вооружения.

В последнее время турецкий лидер несколько раз говорил о возможном начале новой операции Турции в Сирии для противостояния сирийским курдам, которых Анкара считает пособниками террористов.

Армия,Реджеп Эрдоган,ИА SANA,
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