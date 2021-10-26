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Ту-22М3 выполнили плановый полет над водами Черного моря

Деловая газета "Взгляд"иещё 1
1 час назад

Два дальних бомбардировщика Ту-22М3 выполнили плановый полет над водами Черного моря, сообщили в Минобороны.

Ту-22М3 выполнили плановый полет над водами Черного моря
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Два дальних бомбардировщика Ту-22М3 дальней авиации ВКС России выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акватории Черного моря. Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-27 объединения ВВС и ПВО Южного военного округа», – передает ТАСС сообщение военного ведомства.

По данным Минобороны, продолжительность полета составила около пяти часов.

Экипажи дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана. Все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, отметили в Минобороны.

Ранее два дальних бомбардировщика Ту-22м3 выполнили полет над нейтральными водами Черного моря, их сопровождали экипажи самолетов Су-30м2 объединения ВВС и ПВО Южного военного округа.

Армия,Министерство обороны,ИТАР-ТАСС,
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