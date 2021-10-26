Экипаж большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков» предотвратили захват гражданского судна пиратами в Гвинейском заливе Атлантического океана. Об этом сообщает Министерство обороны России, опубликовавшее кадры операции по освобождению корабля.
Об инциденте российским военным стало известно после получения сигнала бедствия от контейнеровоза «Люция», который следовал из Республики Того в Республику Камерун под панамским флагом. В нем сообщалось о попытке захвата вооруженными лицами на быстроходной лодке.
«С российского корабля незамедлительно был поднят вертолёт Ка-27ПС с подразделением морской пехоты, который немедленно направился в район происшествия. При подлёте военного вертолёта пираты покинули судно, сели в быстроходную лодку и на полной скорости направились в сторону берега. Позже с БПК “Вице-адмирал Кулаков” на борт контейнеровоза была высажена группа антитеррора, которая освободила экипаж и приступила к досмотру судна», – отмечается в сообщении оборонного ведомства.