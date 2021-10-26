«С российского корабля незамедлительно был поднят вертолёт Ка-27ПС с подразделением морской пехоты, который немедленно направился в район происшествия. При подлёте военного вертолёта пираты покинули судно, сели в быстроходную лодку и на полной скорости направились в сторону берега. Позже с БПК “Вице-адмирал Кулаков” на борт контейнеровоза была высажена группа антитеррора, которая освободила экипаж и приступила к досмотру судна», – отмечается в сообщении оборонного ведомства.