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В России объяснили покупку США украинского «Оплота»

Lenta.ru
41 минуту назад

Покупка США за семь миллионов долларов последней модификации украинского танка «Оплота» объясняется интересом к разработкам бывших советских танкостроительных предприятий, рассказал РИА Новости главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский.

В России объяснили покупку США украинского «Оплота»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«И американцам, естественно, любопытно, что относительно нового украинцам удалось внедрить на старую платформу. Они вряд ли что-то напрямую скопируют для себя, но подсмотреть какое-нибудь ноу-хау и разработать на его основе собственное решение вполне способны», — сказал российский эксперт.

По его мнению, американцев может заинтересовать многослойная комбинированная броня, система динамической защиты и прицельные приспособления танка. Также в США поищут в «Оплоте» уязвимости, например, обстреливая его различными беприпасами.

Мураховский допускает, что украинский танк пригодится американцам для отработки тактики борьбы с современной российской бронетехникой.

В октябре Defense Express сообщило, что украинский основной боевой танк «Оплот», который Пентагон заказал в 2018 году, отправился в США.

В августе один из танков «Оплот» сломался в ходе репетиции парада в Киеве.

Армия,Виктор Мураховский,Пентагон,Журнал "Арсенал отечества",РИА Новости,
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