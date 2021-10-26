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Турция поставит вооружение для украинской бронетехники

Lenta.ru
43 минуты назад

Украинская бронетехника получит вооружение производства турецкой компании Aselsan. Производитель поставит боевые модули для бронеавтомобилей «Казак-2М1». Об этом сообщает Defence Blog.

Турция поставит вооружение для украинской бронетехники
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Компания Aselsan выразила готовность поставлять боевые модули Sarp Dual и Sarp Zafer. Обе разработки могут использоваться в составе бронеавтомобиля «Казак-2М1», разработанного в НПО «Практика».

Sarp Dual может использовать два типа вооружения в одной установке. Так, пулемет калибра 7,62 миллиметра может работать с автоматическим гранатометом или пулеметом калибра 12,7 миллиметра. Преимуществом боевого модуля Sarp Zafer стала возможность перезаряжать вооружение, находясь внутри автомобиля.

Бронемашина «Казак-2» разработана специалистами НПО «Практика». В основе машины лежит грузовик Iveco Eurocargo 150 E28. По данным производителя, бронирование модернизированного броневика «Казак-2М1» обеспечивает защиту от огня бронебойно-зажигательными пулями калибра 7,62 миллиметра. Двигатель мощностью 280 лошадиных сил обеспечивает максимальную скорость до 110 километров в час.

В сентябре информационно-консалтинговое агентство Defence Express сообщило о возгорании бронеавтомобиля «Дозор-Б» во время заводских испытаний. Опытный образец машины загорелся во время тестирования противопожарного оборудования.

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