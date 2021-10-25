В США заявили о разработке плана по захвату влияния в Черном море

Экс-главнокомандующий американскими войсками в Европе Бен Ходжес заявил, что США очень нужны воды Черного моря и они готовы биться ради них до последнего. Как сообщает «Пятый канал», генерал рассказал о разработке плана по захвату влияния в Черном море.

Фото: Минобороны Украины Минобороны Украины

«Нам нужно Черное море для сдерживания России и Ирана, а еще — чтобы защищать союзников и друзей в регионе!», — заявил Ходжес.

Генерал признался, что несколько недоволен действиями текущего президента США Джо Байдена. Ходжес отметил, что 78-летний представитель демократической партии плохо понимает, какую политику следует вести относительно причерноморских стран, однако «над чем-то там он уже работает».

Экс-главнокомандующий призвал власти США усилить давление на РФ, активнее инвестировать в страны вожделенного региона, а также наконец наладить отношения с Украиной и Турцией.