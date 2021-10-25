СМИ: Китай перенял у России план по уничтожению авианосцев ВМС США

Россия разработала необычную стратегию уничтожения американских авианосцев, которую хочет повторить Китай. Об этом обозреватель Майкл Пек написал на портале 19FortyFive.

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Согласно данным публикации, недавно появилась информация, что КНР работает над новыми противокорабельными ракетами. Это переделанные баллистические ракеты средней дальности, которые изначально разрабатывались для ядерных ударов по городам противника.

В планах Китая использование таких ракет против американских авианосцев. По мнению Пека, эта идея не оригинальна, поскольку ранее аналогичную тактику разработали в Москве.

Автор статьи подчеркнул, что в СССР опасались использования Штатами для нападения обширной прибрежной территории Советского Союза. Для нанесения удара США могли использовать именно авианосцы.

По словам Пека, за разработку плана по уничтожению кораблей в Москве взялись еще в 60-х годах прошлого века. Согласно данным недавно рассекреченных документов ЦРУ, стало известно, что в СССР планировали реализовать ту же идею, над которой сегодня работают в КНР.

Отмечается, что в Москве усомнились в ее эффективности, так как американский военный флот практически неуязвим для баллистических ракет большой дальности. Авианосцы постоянно перемещаются, что дает им возможность уклоняться от ударов.