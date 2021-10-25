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СМИ: Китай перенял у России план по уничтожению авианосцев ВМС США

Елена Прошина
20 минут назад

Россия разработала необычную стратегию уничтожения американских авианосцев, которую хочет повторить Китай. Об этом обозреватель Майкл Пек написал на портале 19FortyFive.

СМИ: Китай перенял у России план по уничтожению авианосцев ВМС США
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Согласно данным публикации, недавно появилась информация, что КНР работает над новыми противокорабельными ракетами. Это переделанные баллистические ракеты средней дальности, которые изначально разрабатывались для ядерных ударов по городам противника.

В планах Китая использование таких ракет против американских авианосцев. По мнению Пека, эта идея не оригинальна, поскольку ранее аналогичную тактику разработали в Москве.

Автор статьи подчеркнул, что в СССР опасались использования Штатами для нападения обширной прибрежной территории Советского Союза. Для нанесения удара США могли использовать именно авианосцы.

По словам Пека, за разработку плана по уничтожению кораблей в Москве взялись еще в 60-х годах прошлого века. Согласно данным недавно рассекреченных документов ЦРУ, стало известно, что в СССР планировали реализовать ту же идею, над которой сегодня работают в КНР.

Отмечается, что в Москве усомнились в ее эффективности, так как американский военный флот практически неуязвим для баллистических ракет большой дальности. Авианосцы постоянно перемещаются, что дает им возможность уклоняться от ударов.

«Когда самолеты-разведчики и подводные лодки обнаруживают авианосцы, они могут определить их местоположение, но настолько приблизительным образом, что наносить по ним удары баллистическими ракетами бесполезно», — пояснил аналитик.

Армия,Майкл Пек,
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