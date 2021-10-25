Директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов в разговоре с «Рамблером» прокомментировал заявление внештатного советника главы офиса украинского президента и спикера делегации Киева в контактной группе по Донбассу Алексея Арестовича, пригрозившего нацелить украинские ракеты на Москву.
Ранее Арестович пообещал, что Киев направит свои ракеты на Москву, как только они у него появятся. По его словам, президент РФ Владимир Путин «доиграется до того, что украинские ракеты будут направлены на Москву в какое-то ближайшее обозримое время по одной простой причине, что мы работаем над ракетной программой». Он также заявил, что украинские «ракеты оперативно-тактического уровня смогут доставать до Москвы».
«По поводу украинских ракет, которые "могут доставать до Москвы". Я так понимаю, что под ракетами "оперативно-тактического уровня" подразумевается комплекс "Сапсан", который разрабатывается года с 2006-го. Этот проект приостанавливали, после Майдана пытались возродить. Сроки запуска ракет в производство несколько раз сдвигались. Последнее достижение - это показ макета на параде, который был года три-четыре назад. Поэтому весьма сомнительно, что эта ракета выражена в чем-то большем, чем штучный прототип, что она вообще появится на вооружении Украины в обозримом будущем. Все банально: на Украине вся оборонная промышленность развалена, разворована. За примером далеко ходить не надо: это касается тех же ракет "Нептун" и "Ольха". Был совершенно вопиющий случай, когда украинское правительство вместо того, чтобы выделить деньги разработчику (КБ "Луч"), как это происходит в цивилизованных странах, предложило ему взять кредит, который разработчик потом должен будет вернуть правительству. И это для того, чтобы украинские власти смогли создать ракеты, которые они потом смогут поставить на вооружение. Просто смешно! Это говорит о том, что у них никакой ракеты не появится. Мы знаем, что хваленая "Ольха", появление который пытались выставить прорывом, - это калька с еще советских ракет для РСЗО (реактивных систем залпового огня - прим. ред.). Тоже самое можно сказать и про все прочие так называемые "прорывные" разработки. Это все по сути старые советские наработки, из которых они уже более 30 лет пытаются что-то сделать. В этом отношении после развала Советского Союза Россия и Украина были в равных позициях, но Россия достаточно далеко ушла вперед, а Украина все еще топчется с разработками, которые были в последние годы существования СССР, в конце 80-х годов. Они в последние годы, начиная с победы Майдана, говорят, что, мол, вот-вот мы создадим ракету, которая долетит до Москвы. Но это звучит достаточно смешно, абсолютно фантастически», - сказал Родионов.
Вместе с тем политолог напомнил о звучавших на Украине угрозах ударить ракетами по Крымскому мосту.
«По Крымскому мосту они действительно могут ударить своей ракетой. Другой вопрос, что ответ, который им за это "прилетит", навсегда отобьет у них всякое желание заниматься подобными вещами. Но это теоретически еще можно себе представить. А "ракеты, которые долетят до Москвы", - при нынешнем состоянии украинского оборонного комплекса это совершеннейшая утопия», - подчеркнул эксперт.
Говоря о поставке на Украину британских ракет Brimstone, Родионов отметил, что они тоже не являются передовой разработкой.
«Может быть, она (ракета Brimstone - прим. ред.) сама по себе неплоха. Британцы использовали подобные ракеты, в том числе, в Афганистане. Но они использовали их против джихад-мобилей боевиков. Я не помню случаев их применения в серьезных военных конфликтах. Мне кажется, что тут британцы делают красивый жест, избавляются от морально устаревших ракет. А на что их будут ставить украинцы? Мне, честно говоря, непонятно. Да, ее можно устанавливать на самолеты. А самолеты у Украины есть? Насколько мне известно, большая часть украинских ВВС была уничтожена ополченцами Донбасса в 2014-2015 годах чуть ли не из Бердана. Сами украинские генералы говорят, что украинские ВВС фактически не существуют. То же самое можно сказать про флот. Ну поставят они эти ракеты на свои ржавые посудины. И что дальше? Где они будут их использовать? Попробуют выстрелить по России? Максимум, куда они смогут достать, - до Крыма. Но "ответка" будет такая, что остатки украинского ВМС полностью прекратят свое существование. Поэтому от того, что эти ракеты появятся у Украины, ни жарко, ни холодно. Нам точно бояться абсолютно нечего», - заявил специалист.
Родионов также вспомнил заявление президента России Владимира Путина, сделанное им на пленарном заседании дискуссионного клуба «Валдай», касательно возможности размещения странами НАТО на Украине ракет под видом учебных центров.
«Речь, конечно же, будет идти не о каких-то тактических ракетах. Речь будет идти о полноценных ядерных ракетах. Но это уже фактически приглашение к повторению Карибского кризиса. Если они это делают, то у нас не остается никаких сдерживающих факторов, чтобы вернуть ракеты на Кубу, разместить ракеты в Венесуэле. Помните какой они вой подняли, когда наши стратегические бомбардировщики прилетели в Венесуэлу? Давайте, ставьте свои ракеты на Украине, и завтра вы получите наши ракеты в Венесуэле. Вот и все. Я не думаю, что американцы настолько идиоты, чтобы сейчас повторить тот же сценарий, который был в 1962-м году», - добавил политолог.