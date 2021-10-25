«По поводу украинских ракет, которые "могут доставать до Москвы". Я так понимаю, что под ракетами "оперативно-тактического уровня" подразумевается комплекс "Сапсан", который разрабатывается года с 2006-го. Этот проект приостанавливали, после Майдана пытались возродить. Сроки запуска ракет в производство несколько раз сдвигались. Последнее достижение - это показ макета на параде, который был года три-четыре назад. Поэтому весьма сомнительно, что эта ракета выражена в чем-то большем, чем штучный прототип, что она вообще появится на вооружении Украины в обозримом будущем. Все банально: на Украине вся оборонная промышленность развалена, разворована. За примером далеко ходить не надо: это касается тех же ракет "Нептун" и "Ольха". Был совершенно вопиющий случай, когда украинское правительство вместо того, чтобы выделить деньги разработчику (КБ "Луч"), как это происходит в цивилизованных странах, предложило ему взять кредит, который разработчик потом должен будет вернуть правительству. И это для того, чтобы украинские власти смогли создать ракеты, которые они потом смогут поставить на вооружение. Просто смешно! Это говорит о том, что у них никакой ракеты не появится. Мы знаем, что хваленая "Ольха", появление который пытались выставить прорывом, - это калька с еще советских ракет для РСЗО (реактивных систем залпового огня - прим. ред.). Тоже самое можно сказать и про все прочие так называемые "прорывные" разработки. Это все по сути старые советские наработки, из которых они уже более 30 лет пытаются что-то сделать. В этом отношении после развала Советского Союза Россия и Украина были в равных позициях, но Россия достаточно далеко ушла вперед, а Украина все еще топчется с разработками, которые были в последние годы существования СССР, в конце 80-х годов. Они в последние годы, начиная с победы Майдана, говорят, что, мол, вот-вот мы создадим ракету, которая долетит до Москвы. Но это звучит достаточно смешно, абсолютно фантастически», - сказал Родионов.