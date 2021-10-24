В Киеве пригрозили России направленными на Москву ракетами

Украина разрабатывает свою ракетную программу, а действия российских властей ведут к тому, что оперативно-тактические ракеты будут направлены на Москву. Об этом заявил внештатный советник главы офиса президента Украины и пресс-секретарь делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович.