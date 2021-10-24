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В Киеве пригрозили РФ направленными на Москву ракетами

Ura.Ru
13 минут назад

Украина разрабатывает свою ракетную программу, а действия российских властей ведут к тому, что оперативно-тактические ракеты будут направлены на Москву. Об этом заявил внештатный советник главы офиса президента Украины и пресс-секретарь делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович.

В Киеве пригрозили России направленными на Москву ракетами
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он заявил, что руководство РФ «доиграется».

«Украинские ракеты будут направлены на Москву в какое-то ближайшее обозримое время по одной простой причине, что мы работаем над ракетной программой. И наши ракеты оперативно-тактического уровня смогут доставать до Москвы», — приводит слова Арестовича сайт телеканала «Дом».

Медведчук дал совет Зеленскому по переговорам с Путиным

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что военное освоение территории Украины со стороны НАТО является реальной угрозой для России. Он также отметил появление американских ракет на территории Украины. Депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Олег Волошин считает, что заявление Путина является плохим знаком и навевает апокалиптические настроения.

Армия,Алексей Арестович,Олег Волошин,Владимир Путин,НАТО,
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