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Baijiahao: Япония уйдет под воду в случае ядерного удара со стороны России

Газета.Ru
1 час назад

Китайские эксперты портала Baijiahao подготовили материал, рассмотрев гипотетическую возможность военного конфликта между Россией и Японией, пишет "ПолитРоссия".

Японии предрекли уход под воду в случае войны с Россией
Фото: ReutersReuters

По их мнению, военный конфликт является крайним, но все-же возможным вариантом, так как в настоящее время отношения двух стран ухудшились после прихода к власти премьер-министра Фумио Кисиды.

Эксперты портала отмечают, что Россия может применить в конфликте новую боевую систему "Сармат", которая известна на Западе под именем "Сатана-2".

"Межконтинентальные баллистические ракеты России обладают ужасающей мощностью", - говорится в материале.

Вместе с тем специалисты отметили, что японцам не следует рассчитывать на помощь американской системы ПРО.

"Япония уйдет под воду", - описали авторы последствия удара России по Японии.

Армия,Фумио Кисида,
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