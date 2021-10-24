Японии предрекли уход под воду в случае войны с Россией

Китайские эксперты портала Baijiahao подготовили материал, рассмотрев гипотетическую возможность военного конфликта между Россией и Японией, пишет "ПолитРоссия".

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По их мнению, военный конфликт является крайним, но все-же возможным вариантом, так как в настоящее время отношения двух стран ухудшились после прихода к власти премьер-министра Фумио Кисиды.

Эксперты портала отмечают, что Россия может применить в конфликте новую боевую систему "Сармат", которая известна на Западе под именем "Сатана-2".

"Межконтинентальные баллистические ракеты России обладают ужасающей мощностью", - говорится в материале.

Вместе с тем специалисты отметили, что японцам не следует рассчитывать на помощь американской системы ПРО.