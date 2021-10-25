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Украину впервые пригласили на заседание НАТО

Lenta.ruиещё 3
54 минуты назад

Заместитель министра обороны Украины Александр Носов заявил, что страну впервые пригласили принять участие в заседании высшего совещательного комитета Североатлантического совета НАТО по вопросам вооружений — Конференции национальных директоров вооружений, сообщается на сайте военного ведомства.

Украину впервые пригласили на заседание НАТО
Фото: ReutersReuters

«Впервые за более полувека деятельности Комитета представитель Украины приглашен к участию в вопросах, которые ранее были прерогативой исключительно стран-членов НАТО», — отметил Носов. По его словам, мероприятие должно пройти во вторник, 26 октября, в штаб-квартире альянса в Брюсселе.

Кроме того, он подчеркнул, что конференция будет проходить сразу после того, как на прошлой неделе министры обороны стран-участниц НАТО утвердили новый план обороны союза во время конфликтов и кризисов.

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Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия не может помешать сближению Украины и НАТО, но сделает все необходимое, чтобы минимизировать последствия.

Армия,Александр Носов,Дмитрий Песков,НАТО,
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