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Forbes рассказал о «репетиции» США полномасштабной войны с Россией

Ювелина Бернст
38 минут назад

ВВС США провели учения у российской границы в рамках подготовки к возможному военному конфликту с РФ. Об этом рассказал эксперт журнала Forbes Дэвид Экс.

Forbes рассказал о «репетиции» США полномасштабной войны с Россией
Фото: U.S. Air ForceU.S. Air Force

Речь идет об аэродроме на острове Шемья, входящего в состав Алеутских островов, на Аляске. Командование Военно-воздушных сил США проводит на Аляске учения с мая 2021 года, утверждает Экс. По его словам, основной задачей является отработка посадки и взлета на как можно большем количестве некрупных аэродромов.

«Эти учения были репетицией полномасштабной войны с Россией», - сообщил специалист.

Он рассказал, что американские ВВС ожидают, что в военное время РФ атакует крупные базы баллистическими и крылатыми ракетами. Поэтому в случае конфликта ВВС Соединенных Штатов рассчитывает, что хотя бы часть самолетов уцелеет после бомбардировки и сможет дать отпор.

Экс также отметил, что военная база на Шемье – это идеальное место для перехвата российских военных самолетов над Беринговым морем. Остров находится в 322 километрах от российского побережья.

В то же время автор статьи считает рискованным полет на Шемью, так как аэродром удален, а пилотам предстоит сражаться с постоянными туманами и штормами.

Министр обороны России Сергей Шойгу ранее обратил внимание на то, что Североатлантический альянс наращивает военное присутствие у границ с Россией, одновременно делая заявления о необходимости сдерживать активность Москвы. В прошлом это не заканчивалось ничем хорошим, напомнил Шойгу.

Армия,Сергей Шойгу,НАТО,Forbes,
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