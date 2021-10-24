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НАТО заняло советскую авиабазу в Латвии

Ura.Ruиещё 4
6 минут назад

Военные НАТО ввели в полномасштабное использование военный аэродром Лиелварде в Латвии, созданный советскими военными в 1970 году. Об этом сообщили в командовании Альянса.

НАТО заняло советскую авиабазу в Латвии
Фото: ReutersReuters

«Теперь союзные ВВС НАТО имеют доступ к еще одному модернизированному военному аэродрому в регионе Балтики. Аэродром Лиелварде способен принимать союзные самолеты в любое время суток и в любых погодных условиях. Истребители НАТО, осуществляющие патрулирование в регионе Балтики, смогут использовать аэродром в качестве запасной взлетно-посадочной площадки», — передает «Интерфакс» сообщение НАТО.

Отмечается, аэродром стал уже третьей военной авиабазой НАТО в Прибалтике. Также в распоряжении Альянса есть авиабазы в Эстонии и Литве. На латвийский аэродром уже в ближайшее время должны прибыть датские истребители F-16.

Шойгу заявил о стягивании сил НАТО к границам России

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что НАТО стягивает силы к границам России.

«Безопасность в Европе может быть только общей, без ущемления интересов России», — подчеркнул Шойгу.

В МИД РФ также сообщили, что линия поведения НАТО в отношении России становится все более агрессивной, пишет агентство Nation News. Власти США сообщили, что выделят 50 млн долларов на проектирование военных объектов в Прибалтике.
Армия,Сергей Шойгу,МИД,Интерфакс,
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