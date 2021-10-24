НАТО заняло советскую авиабазу в Латвии

Военные НАТО ввели в полномасштабное использование военный аэродром Лиелварде в Латвии , созданный советскими военными в 1970 году. Об этом сообщили в командовании Альянса.

«Теперь союзные ВВС НАТО имеют доступ к еще одному модернизированному военному аэродрому в регионе Балтики. Аэродром Лиелварде способен принимать союзные самолеты в любое время суток и в любых погодных условиях. Истребители НАТО, осуществляющие патрулирование в регионе Балтики, смогут использовать аэродром в качестве запасной взлетно-посадочной площадки», — передает «Интерфакс» сообщение НАТО.

Отмечается, аэродром стал уже третьей военной авиабазой НАТО в Прибалтике. Также в распоряжении Альянса есть авиабазы в Эстонии и Литве. На латвийский аэродром уже в ближайшее время должны прибыть датские истребители F-16.