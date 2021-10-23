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Названо условие для ввода российских войск на Украину

Ювелина Бернст
19 минут назад

Россия сможет ввести войска на территорию Украины, как только последняя станет членом НАТО, считает директор Института политических исследований, бывший депутат Госдумы Сергей Марков. Его слова передает Украина.ру.

Названо условие для ввода российских войск на Украину
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По мнению эксперта, Украина возьмет на себя все обязательства альянса, но не получит никаких прав.

«Там не будет никакого членства Украины и Грузии в НАТО без пятой статьи. Будет такое «получленство», которое называется ПДЧ — План действий по членству», — сказал Марков.

Российские власти сформулировали «красные черты», напомнил экс-депутат: если будет принято ПДЧ — российские войска просто войдут на территорию Украины.

Такая ситуация грозит Украине потерей части территорий, так как большинство украинцев на юго-востоке страны поддержат РФ, и эта часть государства пойдет по пути Крыма, добавил Марков.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что в случае вступления Украины в НАТО, Москве придется принять активные меры.

Армия,Сергей Марков,Дмитрий Песков,Институт политических исследований,НАТО,Госдума,
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