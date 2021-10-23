Названо условие для ввода российских войск на Украину

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По мнению эксперта, Украина возьмет на себя все обязательства альянса, но не получит никаких прав.

«Там не будет никакого членства Украины и Грузии в НАТО без пятой статьи. Будет такое «получленство», которое называется ПДЧ — План действий по членству», — сказал Марков.

Российские власти сформулировали «красные черты», напомнил экс-депутат: если будет принято ПДЧ — российские войска просто войдут на территорию Украины.

Такая ситуация грозит Украине потерей части территорий, так как большинство украинцев на юго-востоке страны поддержат РФ, и эта часть государства пойдет по пути Крыма, добавил Марков.