Экс-депутат Госдумы назвал условие для ввода войск на Украину

«Там не будет никакого членства Украины и Грузии в НАТО без пятой статьи. Будет такое „получленство“, которое называется ПДЧ — План действий по членству. Украина возьмет на себя все обязательства члена НАТО, но не получит никаких прав. Если будет принято ПДЧ — российские войска просто войдут на территорию Украины», — сообщил Сергей Марков в интервью Украина.ру.