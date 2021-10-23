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Экс-депутат Госдумы назвал условие для ввода войск на Украину

Ura.Ru
45 минут назад

Россия сможет ввести войска на территорию Украины, как только эта стране станет членом НАТО, взяв на себя все обязательства альянса, но не получив никаких прав. Таким мнением поделился директор Института политических исследований, экс-депутат Госдумы Сергей Марков.

Экс-депутат Госдумы назвал условие для ввода войск на Украину
Фото: ТАССТАСС

«Там не будет никакого членства Украины и Грузии в НАТО без пятой статьи. Будет такое „получленство“, которое называется ПДЧ — План действий по членству. Украина возьмет на себя все обязательства члена НАТО, но не получит никаких прав. Если будет принято ПДЧ — российские войска просто войдут на территорию Украины», — сообщил Сергей Марков в интервью Украина.ру.

Он дополнил, что эта ситуация грозит Украине не только военным положением, но и потерей части территорий.

«Большинство граждан Украины на юго-востоке страны поддержат их. Юго-Восток Украины пойдет по пути Крыма», — считает Марков.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в случае вступления Украины в НАТО, Москве придется принять активные меры. Политолог Якуб Корейба заявил, что США и НАТО не так переживают за реакцию России, так как в таком случае под ударом окажется Украина, сообщают «Дни.ру».

Армия,Якуб Корейба,Сергей Марков,Дмитрий Песков,Институт политических исследований,НАТО,Госдума,
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