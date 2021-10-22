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Украина сообщила о получении третьей партии военной помощи от США

News.ruиещё 2
33 минуты назад

Украина получила третью партию военной помощи от США в рамках договорённости между президентами стран. Первые две партии прибыли в страну 10 и 18 октября, об этом говорится в сообщении Минобороны Украины в Facebook.

Украина получила третью партию военной помощи из США
Фото: facebook.com/MinistryofDefence.UAfacebook.com/MinistryofDefence.UA

ВСУ получили от американцев высокоточное и противотанковое вооружение, боеприпасы, медицинское имущество. Фото с «посылкой» опубликованы на странице ведомства.

В Украину прибыла третья заключительная партия дополнительной международной помощи на 60 миллионов долларов от правительства Соединённых Штатов Америки для нужд Вооружённых сил Украины, — говорится в сообщении украинского оборонного ведомства.

Военная помощь Украине от США предоставлена дополнительно к ранее согласованному объёму в $250 млн.

Ранее сообщалось, что Конгресс США может увеличить размер военной помощи Украине. Об этом сообщила украинский посол в Вашингтоне Оксана Маркарова.

Армия,Министерство обороны,Конгресс США,
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