Украина получила третью партию военной помощи из США

Украина получила третью партию военной помощи от США в рамках договорённости между президентами стран. Первые две партии прибыли в страну 10 и 18 октября, об этом говорится в сообщении Минобороны Украины в Facebook.

Фото: facebook.com/MinistryofDefence.UA facebook.com/MinistryofDefence.UA

ВСУ получили от американцев высокоточное и противотанковое вооружение, боеприпасы, медицинское имущество. Фото с «посылкой» опубликованы на странице ведомства.

В Украину прибыла третья заключительная партия дополнительной международной помощи на 60 миллионов долларов от правительства Соединённых Штатов Америки для нужд Вооружённых сил Украины, — говорится в сообщении украинского оборонного ведомства.

Военная помощь Украине от США предоставлена дополнительно к ранее согласованному объёму в $250 млн.