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Украина получила от США оружие и боеприпасы

Деловая газета "Взгляд"иещё 5
8 часов назад

Министерство обороны Украины сообщило о получении третьей партии военной помощи от правительства Соединенных Штатов для нужд украинских вооруженных сил, которая включает боеприпасы, противотанковое и высокоточное вооружение.

Украина получила от США оружие и боеприпасы
Фото: facebook.com/MinistryofDefence.UAfacebook.com/MinistryofDefence.UA

«На Украину прибыла третья, заключительная партия дополнительной международной помощи, касающейся безопасности, на 60 млн долларов от правительства США для нужд украинских вооруженных сил, включающая боеприпасы, противотанковое и высокоточное вооружение, медицинское имущество и так далее», – приводит текст сообщения министерства ТАСС.

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Напомним, 10 октября ВВС США доставили на Украину первую партию военной помощи, в которую вошли высокоточное вооружение и боеприпасы. При этом в Киеве заявили о получении от США наступательного оружия. Вторую партию Украина получила 18 октября. Кроме того, Украина договорилась с Британией о поставках «ракетного вооружения».

Москва неоднократно призывала мировое сообщество ввести эмбарго на поставку оружия на Украину. В МИД также предупреждали, что использование Соединенными Штатами Украины в качестве «антироссийского оружия» может плохо кончиться для Киева.

Напомним также, в четверг президент Владимир Путин обвинил руководителей стран НАТО в нарушении данных России обещаний о нерасширении военной инфраструктуры альянса на восток. Он также допустил, что страны НАТО под видом учебных центров могут разместить на территории Украины ракеты, как ранее разместили в Польше и Румынии системы ПРО с пусковыми установками «Иджис», на которые можно установить ударные ракеты «Томагавк».

Кроме того, Путин обратил внимание, что министр обороны США Ллойд Остин своими заявлениями о членстве Украины в НАТО фактически открыл Киеву двери в альянс. Москва предупреждала, что принятие Украины в НАТО крайне опасно и вынудит Россию реагировать. Сенатор Алексей Пушков сравнил принятие Украины в НАТО с объявлением войны России.

В июне постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич обвинил НАТО в накачивании Украины оружием. Москва потребовала от НАТО прекратить поставки оружия на Украину и призвать Киев не спекулировать на теме вступления в Североатлантический альянс. Газета ВЗГЛЯД разбирала, зачем американцы придумали для Украины статус «де-факто в НАТО».

Армия,Ллойд Остин,Александр Лукашевич,Алексей Пушков,Владимир Путин,НАТО,МИД,ОБСЕ,Деловая газета "Взгляд",ИТАР-ТАСС,
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