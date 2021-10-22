В Чечне новым обладателям краповых беретов подарили автомобили

Командирам спецподразделений в Чечне Анзору Бисаеву и Сайди Лорсанкаеву вручили автомобили Mercedes от регионального общественного фонда имени первого президента республики Ахмата-Хаджи Кадырова, пишет РИА Новости со ссылкой на министра Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмеда Дудаева.
«Они оба верно и преданно служат на пути первого президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова. Несгибаемая воля, мужество и большая отвага помогают им достигать высоких результатов в службе. Краповый берет - высший символ доблести воина спецназа. Анзор и Сайди доказали, что заслуживают его на все 100%», - сказал Дудаев.
Командир ОМОН Росгвардии по Чеченской Республике Бисаев и командир группы быстрого реагирования СОБР «Терек» управления Росгвардии по региону, подполковник полиции Лорсанкаев прошли квалификационные испытания в Ставропольском крае и стали обладателями краповых беретов.