В Чечне новым обладателям краповых беретов подарили автомобили

«Они оба верно и преданно служат на пути первого президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова. Несгибаемая воля, мужество и большая отвага помогают им достигать высоких результатов в службе. Краповый берет - высший символ доблести воина спецназа. Анзор и Сайди доказали, что заслуживают его на все 100%», - сказал Дудаев.