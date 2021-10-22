В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
+18° в 
USD 70.86EUR 82.50BRENT 84.16
Войти в почту

Российский Су-57 сравнили с американскими истребителями

Ferra.ru
45 минут назад

Военный эксперт Алексей Леонков заявил, что российский истребитель пятого поколения Су-57 опережает своих конкурентов из США по системам вооружения, роботизации, радиолокационным системам наблюдения и комплексу радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Су-57 сравнили с американскими истребителями
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Эксперт заявил, чт Су-57 опережает американские самолёты по количеству и разнообразию вооружений уже сейчас. Кроме того, в истребителе используются новейшие технологии, которых у конкурентов из США нет.

Леонков отметил, что ранее к пятому поколению самолётов причисляли только американские F-22 и F-35, но эти истребители не являются малозаметными. При этом у России, по мнению, эксперта есть очевидный прогресс как по двухдвигательным машинам, так и по однодвигательным.

Первый Су-57 поступил в российские войска в 2020 году.

Армия,Алексей Леонков,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители