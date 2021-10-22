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Экипаж подлодки Черноморского флота провел учения

RT на русском
29 минут назад

Экипаж подводной лодки Черноморского флота «Великий Новгород» отработал нанесение ракетного удара по кораблям условного противника.

Экипаж подлодки Черноморского флота провел учения
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу ЧФ.

Экипаж отработал действия по поиску и уничтожению надводных кораблей условного противника, срочному погружению на различные глубины, управлению подводным кораблём.

Отработка ракетного удара проводилась в рамках масштабных командно-штабных учений. В них задействовано более 40 кораблей, 8 тыс. военнослужащих и 350 единиц техники.

Как ранее сообщало ФАН, в Приморском крае морпехи Тихоокеанского флота (ТОФ) отработали тактики защиты побережья от условного противника с моря.

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