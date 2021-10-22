Экипаж подлодки Черноморского флота провел учения

Экипаж подводной лодки Черноморского флота «Великий Новгород» отработал нанесение ракетного удара по кораблям условного противника.
Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу ЧФ.
Экипаж отработал действия по поиску и уничтожению надводных кораблей условного противника, срочному погружению на различные глубины, управлению подводным кораблём.
Отработка ракетного удара проводилась в рамках масштабных командно-штабных учений. В них задействовано более 40 кораблей, 8 тыс. военнослужащих и 350 единиц техники.
Как ранее сообщало ФАН, в Приморском крае морпехи Тихоокеанского флота (ТОФ) отработали тактики защиты побережья от условного противника с моря.