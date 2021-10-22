Пентагон подтвердил срыв испытаний гиперзвукового оружия из-за проблемы с ускорителем, идет проверка, сообщили в министерстве обороны США.

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В военном ведомстве пояснили, что речь идет об «эксперименте по сбору данных», который 21 октября должен был пройти на космодроме Кадьяк у берегов Аляски.

«Эти испытания не состоялись из-за отказа ускорителя. Ускоритель, который использовался на испытаниях, не является частью программы по развитию гиперзвукового оружия», – передает РИА Новости сообщение Пентагона.

Американские военные разрабатывают как минимум три типа гиперзвукового оружия – стандартное быстрое ударное оружие ВМС, гиперзвуковое оружие дальнего действия и такое же для ВВС.