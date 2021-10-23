В МИД назвали главную цель НАТО

Североатлантический альянс, проделав серьезный путь эволюции, в настоящее время оказался «в ситуации 1949 года». Об этом заявил замглавы МИД России Александр Грушко в эфире телеканала НТВ.

Фото: РИА Новости РИА Новости

По его словам, главные усилия организации направлены на одну цель — парировать так называемую «угрозу с Востока».

«Фактически сегодня она живет по схемам холодной войны», — заключил представитель ведомства.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что НАТО последовательно стягивает силы к границам страны на фоне призывов к военному сдерживанию России. Он добавил, что к равноправному диалогу Североатлантический альянс сегодня не готов.