Министры обороны стран НАТО утвердили план защиты от РФ

Главы оборонных ведомств стран-членов НАТО утвердили новый план общей защиты и установили новые показатели наращивания потенциала стран-участниц. Существенная часть документы посвящена России, в частности там указано, как альянс будет реагировать на «продолжающиеся атаки».

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Генеральный секретарь Североатлантического альянса (НАТО) Йенс Столтенберг заявил, что военный союз утвердил новый план защиты, сообщает Zuddeutche Zeitung.

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«Министры обороны стран альянса утвердили план нашей общей защиты для повышения устойчивости на случай различных конфликтов и кризисов. Согласованы также новые целевые планы для усиления оборонных потенциалов всех союзников», — сообщил он после окончания первого дня заседания глав оборонных ведомств в Брюсселе.

В частности, в плане определяется, как альянс будет реагировать на возможные атаки со стороны России, а также на продолжающиеся угрозы терроризма. Доктрина подобного рода принята впервые после окончания «холодной войны» и она охватывает сценарии, которые варьируются от обычных атак и гибридных войн до кибератак, а также компаний по дезинформации, например в странах Балтии и Черноморском регионе.

Сообщается, что НАТО делает выводы из «изменившейся с 2014 года ситуации с безопасностью». Триггером для составления данного плана и активных действий со стороны альянса стала ситуация на Крымском полуострове в 2014 году.

Также составленный план является ответом на модернизацию Россией ядерного оружия средней дальности и разработку новых систем вооружения. Напомним, что совсем недавно во время совместных учений России и Белоруссии «Запад-2021» в боевых условиях были опробованы роботы. Также немецкое СМИ сообщает, что Россия в данный момент работает над использованием искусственного интеллекта и модернизацией космических систем.

В свою очередь министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр по окончании первого дня встречи высказалась за более жесткую позицию альянса в отношение официальной Москвы.

«В связи с усиливающимися вызовами со стороны России НАТО должно со всей ясностью дать понять, что оно готово и к мерам военного характера», — заявила министр, упомянув в частности нарушения воздушного пространства над странами Балтии и агрессивное поведение России в Черноморском регионе.

В то же время, глава оборонного ведомства Германии высказалась за продолжение открытого диалога с Россией.

«НАТО должна сохранить все форматы диалога с Москвой, например, совет Россия — НАТО и другие. Это означает, что НАТО протягивает руку к диалогу и от России зависит, пожмет ли она ее», — заявила министр.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в среду, что отношения с Россией с альянсом достигли низшей точки со времен окончания «холодной войны». Причиной тому стала высылка восьми российский дипломатов при постоянном представительстве России в Брюсселе, которых альянс обвинил в работе на спецслужбы.

Также об отношениях России и НАТО в среду высказался замглавы Министерства иностранных дел Андрей Руденко заявил, что любой шаг альянса по теме членства Украины будет иметь последствия. Он сделал это заявления в ответ на слова министра обороны США Ллойда Остина, отметившего, что в Вашингтоне поддерживают стремление Украины присоединиться к североатлантическому альянсу.

«Но мы все-таки ориентируемся не на официальную позицию, а на конкретные шаги. Мы считаем, что это было бы крайне опасным шагом, который вынудил бы Россию соответствующим образом реагировать. Поскольку это переговоры между НАТО и Украиной, то это им решать, когда и что нужно, но мы их как бы предупредили. НАТО знает нашу позицию по Украине», — сказал он.

Напомним, что ранее Остин прибыл с рабочим визитом в Киев, где заявил, что Россия начала войну в Донбассе, нарушая суверенитет Украины и «является тем камнем, который препятствует мирному урегулированию».

В свою очередь, президент России Владимир Путин во время своего выступления на заседании дискуссионного клуба «Валдай» ответил, что приезд главы Пентагона в Киев открывает Украине двери в НАТО.

«Вот приехал министр обороны, который, по сути, открывает двери Украине в НАТО, по сути, его заявление нужно и можно именно так трактовать», — сказал российский лидер.

Также Путин отметил, что расширение НАТО, безусловно является проблемой для России.