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НАТО решило изучить возможности переброски войск в Черноморский регион

Елена Прошина
39 минут назад

Страны из состава НАТО решили усилить военно-воздушные силы (ВВС) и ПВО. Также Североатлантический альянс рассмотрит возможности для быстрого дислоцирования войск в Черноморский регион. Об этом сообщил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг по итогам первого дня заседания министров обороны альянса в Брюсселе, пишет ТАСС.

В НАТО решили усилить присутствие в Черном море
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как пишет издание, Столтенберг утверждает, что страны-участницы НАТО усилили свое присутствие на территории Черноморского региона: в воздухе, в море и на суше. Эту меру можно расценивать как ответ на «агрессивные действия России». Как заявил Столтенберг, в НАТО также изучают возможности для быстрой отправки в Черноморский регион дополнительных войск, если возникнет подобная необходимость.

Генсек НАТО отметил, что Черноморский регион для НАТО — стратегический. Румыния, Турция и Болгария, входящие в состав НАТО, — прибрежные государства. В этом же регионе располагаются два важных для альянса партнера — Украина и Грузия, подчеркнул он.

По заявлению Столтенберга, министры обороны стран НАТО оценили степень угрозы ракетного потенциала России. На основе этой оценки они решили усилить свои ПВО и ВВС, при этом заявив, что НАТО не собирается разворачивать в Европе «новые ракеты наземного базирования с ядерными боеголовками».

Армия,В мире,НАТО,
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