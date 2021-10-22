В НАТО решили усилить присутствие в Черном море

Страны из состава НАТО решили усилить военно-воздушные силы (ВВС) и ПВО. Также Североатлантический альянс рассмотрит возможности для быстрого дислоцирования войск в Черноморский регион. Об этом сообщил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг по итогам первого дня заседания министров обороны альянса в Брюсселе, пишет ТАСС.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Как пишет издание, Столтенберг утверждает, что страны-участницы НАТО усилили свое присутствие на территории Черноморского региона: в воздухе, в море и на суше. Эту меру можно расценивать как ответ на «агрессивные действия России». Как заявил Столтенберг, в НАТО также изучают возможности для быстрой отправки в Черноморский регион дополнительных войск, если возникнет подобная необходимость.

Генсек НАТО отметил, что Черноморский регион для НАТО — стратегический. Румыния, Турция и Болгария, входящие в состав НАТО, — прибрежные государства. В этом же регионе располагаются два важных для альянса партнера — Украина и Грузия, подчеркнул он.