В США провалилось испытание гиперзвукового оружия

Программа Пентагона по созданию гиперзвукового оружия потерпела неудачу. Во время испытаний ракета-носитель с гиперзвуковым оружием вышла из строя. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники, владеющие информацией о результатах испытания.

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Как пишет издание, проверку проходил гиперзвуковой летательный аппарат. Он запускается из ракеты в верхних слоях атмосферы, после чего долетает до цели со скоростью 6200 километров в час. Это превышает скорость звука более чем в пять раз.

Этот образец отличается от остальных: для его функционирования была использована технология принудительного сжатия поступающего воздуха. Это позволяет обеспечить аппарату устойчивый полет на гиперзвуковых скоростях.

США вместе с ведущими мировыми державами за последние годы ускорили темпы создания гиперзвукового оружия нового поколения. Они нацелены изобрести оружие, которое лишит противника времени на ответ.