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В США испытание гиперзвукового оружия прошло неудачно

Елена Прошина
31 минуту назад

Программа Пентагона по созданию гиперзвукового оружия потерпела неудачу. Во время испытаний ракета-носитель с гиперзвуковым оружием вышла из строя. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники, владеющие информацией о результатах испытания.

В США провалилось испытание гиперзвукового оружия
Фото: © Министерство обороны РФ© Министерство обороны РФ

Как пишет издание, проверку проходил гиперзвуковой летательный аппарат. Он запускается из ракеты в верхних слоях атмосферы, после чего долетает до цели со скоростью 6200 километров в час. Это превышает скорость звука более чем в пять раз.

Этот образец отличается от остальных: для его функционирования была использована технология принудительного сжатия поступающего воздуха. Это позволяет обеспечить аппарату устойчивый полет на гиперзвуковых скоростях.

США вместе с ведущими мировыми державами за последние годы ускорили темпы создания гиперзвукового оружия нового поколения. Они нацелены изобрести оружие, которое лишит противника времени на ответ.

20 октября президент США Джо Байден заявил о своем беспокойстве по поводу китайских гиперзвуковых ракет. Это произошло через несколько дней после публикации Financial Times о планах Пекина испытать гиперзвуковое планирующее оружие, которое способно нести ядерный заряд. Министерство иностранных дел Китая назвало это сообщение ложным.

Армия,Оружие,Джозеф Байден,Пентагон,Financial Times,Reuters,
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