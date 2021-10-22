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В России провели учения против гиперзвукового оружия

Lenta.ru
27 минут назад

Войска противовоздушной и противоракетной обороны (ПВО-ПРО) России приняли участие в учениях против гиперзвукового оружия, которые прошли в рамках итоговой ежегодной проверки боеготовности. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на источники в военном ведомстве.

В России провели учения против гиперзвукового оружия
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В маневрах приняли участие несколько зенитно-ракетных полков из состава Западного и Восточного военных округов. Они провели учебные электронные пуски и стрельбы на полигонах Ашулук и Капустин Яр. Помимо борьбы с гиперзвуковыми целями и крылатыми ракетами, в их рамках отрабатывалось поражение самолетов и беспилотных летательных аппаратов.

В ходе учений военные справились с поставленными задачами, результаты маневров были признаны успешными, отметили собеседники издания.

«Известия» напомнили, что на данный момент гиперзвуковых ракет на вооружении иностранных армий нет, однако их разработка активно ведется, в том числе в США и Китае. Как отметил экс-замглавкома ВВС по вопросам объединенной системы ПВО стран СНГ генерал-лейтенант запаса Айтеч Бижев, несмотря на это, российские ученые уже изучают эти виды вооружений и разрабатывают математические модели их применения и вероятных боевых действий.

Ранее военный эксперт Виктор Мураховский назвал главную особенность гиперзвукового оружия — маневрирование. По его словам, это снижает вероятность перехвата ракеты.

Армия,Гиперзвуковое оружие,Айтеч Бижев,Виктор Мураховский,газета "Известия",
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