В России провели учения против гиперзвукового оружия

Войска противовоздушной и противоракетной обороны (ПВО-ПРО) России приняли участие в учениях против гиперзвукового оружия, которые прошли в рамках итоговой ежегодной проверки боеготовности. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на источники в военном ведомстве.

Фото: РИА Новости РИА Новости

В маневрах приняли участие несколько зенитно-ракетных полков из состава Западного и Восточного военных округов. Они провели учебные электронные пуски и стрельбы на полигонах Ашулук и Капустин Яр. Помимо борьбы с гиперзвуковыми целями и крылатыми ракетами, в их рамках отрабатывалось поражение самолетов и беспилотных летательных аппаратов.

В ходе учений военные справились с поставленными задачами, результаты маневров были признаны успешными, отметили собеседники издания.

«Известия» напомнили, что на данный момент гиперзвуковых ракет на вооружении иностранных армий нет, однако их разработка активно ведется, в том числе в США и Китае. Как отметил экс-замглавкома ВВС по вопросам объединенной системы ПВО стран СНГ генерал-лейтенант запаса Айтеч Бижев, несмотря на это, российские ученые уже изучают эти виды вооружений и разрабатывают математические модели их применения и вероятных боевых действий.