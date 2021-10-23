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В Польше заявили о превосходстве Piorun над российской «Вербой»

Lenta.ruиещё 3
12 минут назад

Польский переносной зенитный ракетный комплекс (ПЗРК) Piorun превосходит российскую «Вербу», заявляет Defence24.pl.

В Польше заявили о превосходстве Piorun над российской «Вербой»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В публикации со ссылкой на РИА Новости отмечается, что максимальная дальность действия «Вербы» составляет пять километров, а максимальная высота полета — три с половиной километра.

«Если это правда, то польский ПЗРК Piorun лучше своих российских аналогов. И не только российских», — пишет польское издание.

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Defence24.pl отмечает, что «максимальная дальность действия Piorun не разглашается, но известно, что она превышает 6,4 километра», а максимальная высота полета — 4 километра.

«Никто в Польше не скрывает, что польские ПЗРК были созданы на основе знаний, полученных польскими конструкторами и инженерами при использовании российских переносных зенитных комплексов. Однако теперь ясно, что ученик превзошел своего учителя, и русские, должно быть, заметили это», — говорится в публикации.

Издание уверяет, что ситуацию с российскими ПЗРК усложняют санкции, введенные западными странами в отношении России, из-за чего последняя лишилась доступа к современных комплектующим для военной техники. Тем не менее отмечается, в частности, что Piorun использует пока еще двухдиапазонную инфракрасную головку самонаведения, тогда как «Верба» — трехдиапазонную.

В октябре главнокомандующий российскими сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков сообщил, что ПЗРК «Метка», оснащенный устойчивой к оптическим помехам головкой самонаведения, в скором времени поступит на вооружение.
Армия,Олег Салюков,РИА Новости,
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