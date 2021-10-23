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Шойгу заявил о стягивании сил НАТО к границам России

Lenta.ruиещё 9
19 минут назад

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что НАТО последовательно стягивает силы к границам страны на фоне призывов к военному сдерживанию России. Его слова передает ТАСС.

Шойгу заявил о стягивании сил НАТО к границам России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Чем подобное уже заканчивалось для Германии и Европы, министр обороны ФРГ [Аннегрет Крамп-Карренбауэр] обязана хорошо знать», — сказал Шойгу.

По его словам, безопасность в Европе можно достичь только общими усилиями, без ущемления России.

«Но к равноправному диалогу по этому вопросу сегодня не готова именно НАТО», — заключил он.

Армия,НАТО и Россия,Сергей Шойгу,НАТО,ИТАР-ТАСС,
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