НАТО заявила о готовности перебросить войска в Черноморский регион

НАТО изучает возможности для быстрой переброски и развертывания подкреплений в Черноморский регион. С таким заявлением выступил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам первого дня заседания совета организации на уровне министров оборон в Брюсселе. Его цитирует ТАСС.

Фото: Reuters Reuters

Он заявил, что НАТО «в ответ на агрессивные действия России» нарастила присутствие в Черноморском регионе в море, воздухе и на суше. Столтенберг назвал этот регион стратегическим, отметив, что три страны-участницы альянса — Турция, Румыния и Болгария — расположены на побережье Черного моря.

«В этом же регионе находятся два наших важных партнера — Грузия и Украина», — отметил генсек.

Ранее агентство Reuters сообщило, что министры обороны стран НАТО готовятся согласовать план обороны от России по нескольким направлениям на совместном заседании в Брюсселе. Новый план будет согласован под названием «Концепция сдерживания и обороны в Евроатлантическом регионе». По сути, это ответ на разработку Россией новейших вооружений.